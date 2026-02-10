Google, via libera senza condizioni della UE ad acquisizione Wiz

Alphabet

(Teleborsa) - Lasenza condizioni la proposta di), ritenendo che l'operazionesotto il profilo dellaGoogle offretramite Google Cloud Platform e servizi di sicurezza ai propri utenti ed agli utenti di altri fornitori di infrastrutture cloud.delle applicazioni cloud-native, offrendo ai suoi clienti - grandi aziende europee - un'unica piattaforma di sicurezza per proteggere le loro applicazioni dalle minacce informatiche in diversi ambienti cloud.L'operazione riguarda principalmente il, che è strettamente correlato al mercato delle, in cui Google opera insieme ad altri fornitori di servizi, quali Amazon Web Services e Microsoft Azure. Le soluzioni di sicurezza multi-cloud aiutano i clienti a distribuire e diversificare il proprio carico di lavoro su più cloud, tra cui Google Cloud Platform.Sulla base della sua indagine, la Commissione ha dunque rilevatoa cui i clienti potrebbero rivolgersi se Google integrasse la piattaforma di sicurezza multi-cloud di Wiz con i suoi prodotti esistenti, o se la piattaforma di Wiz non funzionasse più con cloud diversi da quello di Google. L'indagine di mercato ha confermato che ia seguito dell'operazionead altre aziende di software di sicurezza.Bruxelles ha pertanto concluso chesotto il profilo della concorrenza in nessuno dei mercati europei ed ha quindi autorizzato l'operazione senza condizioni.