Google, via libera senza condizioni della UE ad acquisizione Wiz

(Teleborsa) - La Commissione Europea ha approvato
senza condizioni la proposta di acquisizione di Wiz da parte di Google
(Alphabet
), ritenendo che l'operazione non solleva preoccupazioni
sotto il profilo della concorrenza
.
Google offre infrastrutture cloud
tramite Google Cloud Platform e servizi di sicurezza ai propri utenti ed agli utenti di altri fornitori di infrastrutture cloud. Wiz offre una piattaforma di protezione
delle applicazioni cloud-native, offrendo ai suoi clienti - grandi aziende europee - un'unica piattaforma di sicurezza per proteggere le loro applicazioni dalle minacce informatiche in diversi ambienti cloud.
L'operazione riguarda principalmente il settore della sicurezza cloud, in cui operano sia Google che Wiz
, che è strettamente correlato al mercato delle infrastrutture cloud
, in cui Google opera insieme ad altri fornitori di servizi, quali Amazon Web Services e Microsoft Azure. Le soluzioni di sicurezza multi-cloud aiutano i clienti a distribuire e diversificare il proprio carico di lavoro su più cloud, tra cui Google Cloud Platform.
Sulla base della sua indagine, la Commissione ha dunque rilevato l'esistenza di diversi concorrenti credibili,
a cui i clienti potrebbero rivolgersi se Google integrasse la piattaforma di sicurezza multi-cloud di Wiz con i suoi prodotti esistenti, o se la piattaforma di Wiz non funzionasse più con cloud diversi da quello di Google. L'indagine di mercato ha confermato che i dati che Google otterrebbe
a seguito dell'operazione non sono commercialmente sensibili e sono generalmente accessibili
ad altre aziende di software di sicurezza.
Bruxelles ha pertanto concluso che l'operazione proposta non solleverebbe preoccupazioni
sotto il profilo della concorrenza in nessuno dei mercati europei ed ha quindi autorizzato l'operazione senza condizioni.