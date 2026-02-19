Milano 9:21
46.280 -0,18%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 9:21
10.656 -0,29%
25.207 -0,28%

Giappone, Ordini macchinari core (MoM) in dicembre

Giappone, Ordini macchinari core (MoM) in dicembre
Giappone, Ordini macchinari core in dicembre su base mensile (MoM) +19,1%, in aumento rispetto al precedente -11% (la previsione era +5,1%).

(Foto: Walkerssk / Pixabay)
