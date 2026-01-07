Parigi: movimento negativo per l'OREAL

colosso dei cosmetici

(Teleborsa) - Retrocede il, con un ribasso dell'1,91%.La tendenza ad una settimana dell'è più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il quadro tecnico di breve periodo dellamostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 366,9 Euro. Rischio di discesa fino a 358 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 375,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)