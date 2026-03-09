Parigi: rosso per l'OREAL

colosso dei cosmetici

(Teleborsa) - Sottotono il, che passa di mano con un calo dell'1,97%.Il movimento dell', nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Analizzando lo scenario dellasi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 360,3 Euro. Prima resistenza a 366,3. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 357.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)