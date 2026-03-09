Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:57
24.636 -0,03%
Dow Jones 19:57
47.132 -0,78%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Parigi: rosso per l'OREAL

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Sottotono il colosso dei cosmetici, che passa di mano con un calo dell'1,97%.

Il movimento dell'OREAL, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del CAC40, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Analizzando lo scenario della società di cosmesi si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 360,3 Euro. Prima resistenza a 366,3. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 357.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
