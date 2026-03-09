Parigi: rosso per l'OREAL

(Teleborsa) - Sottotono il colosso dei cosmetici
, che passa di mano con un calo dell'1,97%.
Il movimento dell'OREAL
, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del CAC40
, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Analizzando lo scenario della società di cosmesi
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 360,3 Euro. Prima resistenza a 366,3. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 357.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)