Piazza Affari: giornata depressa per Saipem

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture
, che mostra un decremento del 2,33%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Saipem
rispetto all'indice di riferimento.
Il quadro tecnico di breve periodo della società ingegneristica italiana
mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 2,59 Euro. Rischio di discesa fino a 2,525 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 2,655.
