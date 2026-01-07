Milano 13:36
45.610 -0,31%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:36
10.056 -0,66%
Francoforte 13:36
25.024 +0,53%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Pharmanutra

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di complementi nutrizionali e dispositivi medici, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,81%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Pharmanutra rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 56,8 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 55,5. L'equilibrata forza rialzista di Pharmanutra è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 58,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
