Milano 13:38
45.612 -0,31%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:38
10.057 -0,65%
Francoforte 13:38
25.024 +0,53%

Piazza Affari: scambi al rialzo per IREN

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi al rialzo per IREN
(Teleborsa) - Scambia in profit l'utility emiliana, che lievita dell'1,91%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di IREN più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Le implicazioni di breve periodo del distributore di servizi sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 2,679 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 2,639. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 2,719.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
