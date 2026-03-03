Piazza Affari: scambi negativi per IREN

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'utility emiliana
, con una flessione del 3,48%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di IREN
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 2,771 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 2,689. L'equilibrata forza rialzista del distributore di servizi
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 2,853.
