Milano 13:38
45.612 -0,31%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:38
10.057 -0,65%
Francoforte 13:38
25.024 +0,53%

Piazza Affari: scambi in positivo per Enel

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo energetico, che tratta in utile del 2,10% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Enel evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il più grande operatore elettrico d'Italia rispetto all'indice.


L'esame di breve periodo di Enel classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 9,44 Euro e primo supporto individuato a 9,31. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 9,58.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
