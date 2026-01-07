SIGEP World anticipa il futuro del food e del bar

(Teleborsa) - A) il foodservice si racconta attraverso i, piattaforme tematiche che mettono in relazione prodotto, filiera e modelli di business.sono i percorsi con i quali la manifestazione diintercetta le trasformazioni in atto: dal ruolo del food nell’hôtellerie premium ai nuovi equilibri del bar, dalle filiere sostenibili alle strategie delle catene internazionali.Nel mondo dell’hôtellerie di alta gammaCon Luxury Hotel Food Experience,contribuiscano a definire identità e posizionamento delle strutture premium, singole o parte di catene.Tra gli appuntamenti di riferimento, "" (Pastry Arena – Hall B5) analizza uno dei trend più rilevanti del settore attraverso la case history dell’, vincitore del Best Breakfast ai Best Luxury Hotel Awards 2024. Pastry Arena si trasforma in un buffet esperienziale ispirato alla colazioneExecutive Pastry Chef di Portrait Milano. Un format riservato a buyer, aziende, influencer e media di settore, arricchito da talk su servizio di sala nella ristorazione di lusso, allestimento del buffet come parte dell’esperienza e ruolo dell’acqua nelle preparazioni di pasticceria.A partire dalla, che dimostrano come il food possa diventare elemento identitario e leva di posizionamento nell’hôtellerie di alta gamma, il tema viene approfondito in Vision Plaza con, che amplia la riflessione sul ruolo dell’offerta enogastronomica, dalla colazione all’eventistica, nelle strategie di comunicazione e nella creazione di valore dell’hôtellerie internazionale.A questo appuntamento si affiancano altri tre momenti di approfondimento tematico sempre in Vision Plaza:: un focus su come l’offerta ristorativa influenzi identità di marca, pricing e percezione dell’hotel, diventando uno strumento decisivo di differenziazione sul mercato globale.: case history e modelli di successo raccontano come la ristorazione possa generare fino al 30–40% delle revenue complessive, con punte del 50%, grazie a una gestione integrata di servizio, storytelling e organizzazione.: dalla colazione al brunch, pastry e bakery emergono come servizi inalienabili per le strutture di alta gamma, leve di posizionamento e nuove fonti di ricavo, anche attraverso l’apertura ai non ospiti.Completa il quadro il convegno, a cura di POLI.design – Politecnico di Milano, che presenta i risultati dell’Osservatorio su prima colazione e ristorazione in hotel, offrendo una lettura strutturata di un canale in forte crescita ma ancora poco conosciuto nelle sue dinamiche operative e di business.La sostenibilità entra nel vivo delle strategie di filiera. Il Sustainability District di SIGEP World 2026 èoltre ad offrire nuove soluzioni tecnologiche e case histories nel mondo food, mettendo in relazione produttori, cooperative, istituzioni e aziende lungo tutta la catena del valore.Il progetto coinvolge attivamente, portando in fiera la voce dei Paesi di origine e dei territori produttivi, insieme a innovazioni, nuove opportunità tecnologiche collegate alla sostenibilità energetica e a nuove frontiere nel food.Saranno presentie realtà latinoamericane comecon l’obiettivo di favorire modelli di cooperazione più equi, trasparenti e orientati al mercato.All’interno del distretto trovano spazioa cura del, che racconta la trasformazione del cacao dalla fava alla tavoletta, insieme al Choco Village, dedicato all’artigianalità del cioccolato. Per l’edizione 2026 sarà dato spazio anche alla cultura del tè, come nuova frontiera del segmento premium.Il programma è arricchito da un fitto calendario di talk. Tra gli appuntamenti principali, ia cura della European Coffee Federation, affronta il delicato equilibrio tra sostenibilità economica, sociale e ambientale nel settore caffè, con uno sguardo sulle sfide regolatorie e di mercato di una filiera globale che rappresenta circa il 35% del commercio mondiale di caffè.Ampio spazio anche al contributo di IILA, che porta sul palco del Sustainability DistrictArricchiscono il programma i contributi di Comunicaffè, tra cui il talk"Le superautomatiche sostituiranno i baristi?", che affronta uno dei temi più dibattuti del settore: l’evoluzione delle macchine intelligenti, il loro utilizzo nei mercati internazionali e il ruolo crescente dell’automazione nei contesti ad alto flusso, senza perdere di vista il valore umano e professionale del barista. Completano il palinsesto le iniziative del Gambero Rosso, con la Guida del Camaleonte che valorizza un tour tra i caffè e le torrefazioni d’Italia, oltre all’associazione statunitense Women in Restaurant.Il futuro del bar passa dal rapporto tra tecnologia e competenze. Innovation Bar èraccontando come il beverage professionale stia cambiando tra automazione, carenza di personale e nuove aspettative dei consumatori.Il progetto Innovation Bar si integra con ilspazio dedicato alle micro-torrefazioni italiane e internazionali, dove il caffè diventa esperienza sensoriale, racconto di origine e opportunità di business tra specialty coffee, nuove estrazioni e relazione diretta con i produttori.A SIGEP World 2026 il Gelato evolve da icona del Made in Italy acapace di generare marginalità, differenziazione e crescita su mercati e format diversi. Con, la manifestazione sviluppa un progetto dedicato alle catene internazionali di ristorazione, hotellerie, coffee shop e bakery, pensato per favorire l’integrazione del gelato artigianale, soft e frozen nei menu globali attraverso contenuti mirati, matchmaking e networking tra aziende e decision maker. A rafforzare questa visione contribuisce la campagna internazionale, che racconta identità e valore del gelato italiano a un pubblico globale di operatori e investitori, trovando a SIGEP World il suo momento di sintesi. In questo contesto si inserisce anche la Guidarealizzata dain collaborazione con, che offre dati, modelli e casi di studio per dimostrare come il gelato possa garantire alti margini, destagionalizzazione dei consumi e rapido ritorno sugli investimenti, adattandosi a ogni formato di foodservice.Dopo il debutto nel 2025, la Pizza entra in una nuova fase conprogetto capace di raccontare non solo un prodotto iconico, ma una vera e propriaIn fiera prende forma una visione integrata che mette in relazione ingredienti e farine, tecnologie di produzione, forni e attrezzature, soluzioni ready-to-use e format di servizio pensati per pizzerie indipendenti, gruppi strutturati e catene internazionali. Accanto all’area espositiva, il confronto si sviluppa attraverso un programma strutturato di talk e masterclass, realizzato con il contributo di, punto di riferimento per la formazione d’eccellenza, delle principali associazioni di settore comee dei media specializzati tra cui