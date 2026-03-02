Milano 9:33
Tikehau Capital entra nell'indice MSCI World Small Cap

(Teleborsa) - Tikehau Capital, gestore alternativo globale, ha annunciato di essere stato incluso nell’indice MSCI World Small Cap, con effetto dalla chiusura di mercato di venerdì 27 febbraio 2026, a seguito dell’ultima revisione trimestrale dei componenti degli indici MSCI.

L’ingresso nell’indice riflette il solido percorso di crescita del Gruppo, i suoi fondamentali consolidati e la crescente visibilità tra gli investitori globali.

Si prevede che l'inclusione in questo indice amplierà ulteriormente la visibilità del Gruppo, migliorerà la liquidità e amplierà la sua base azionaria a livello globale.

L'indice MSCI World Small Cap è un benchmark chiave per gli investitori globali che desiderano un'esposizione a società a piccola capitalizzazione ad alto potenziale. Questo indice comprende la rappresentanza delle società a piccola capitalizzazione in 23 Paesi sviluppati. Con 3.811 titoli costituenti, copre circa il 14% della capitalizzazione di mercato rettificata per il flottante di ciascun Paese.





