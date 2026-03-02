Tikehau Capital entra nell'indice MSCI World Small Cap

(Teleborsa) - Tikehau Capital
, gestore alternativo globale, ha annunciato di essere stato incluso nell’indice MSCI World Small Cap
, con effetto dalla chiusura di mercato di venerdì 27 febbraio 2026
, a seguito dell’ultima revisione trimestrale
dei componenti degli indici MSCI.
L’ingresso nell’indice riflette il solido percorso di crescita del Gruppo, i suoi fondamentali consolidati e la crescente visibilità tra gli investitori globali.
Si prevede che l'inclusione in questo indice amplierà ulteriormente la visibilità
del Gruppo, migliorerà la liquidità
e amplierà la sua base azionaria
a livello globale.
L'indice MSCI World Small Cap
è un benchmark chiave per gli investitori globali che desiderano un'esposizione a società a piccola capitalizzazione ad alto potenziale
. Questo indice comprende la rappresentanza delle società a piccola capitalizzazione in 23 Paesi sviluppati
. Con 3.811 titoli costituenti
, copre circa il 14% della capitalizzazione di mercato rettificata per il flottante di ciascun Paese.(Foto: Pitipong Pimpiset - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))