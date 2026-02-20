Partesa: 2.500 visitatori e novità a Beer&Food Attraction 2026

(Teleborsa) - Si è chiusa con un bilancio estremamente positivo
la partecipazione di Partesa a Beer&Food Attraction 2026
, con oltre 2.500 visitatori allo stand e più di 7.500 calici serviti tra 24 referenze.
Protagonista assoluta la birra
, con Heineken
tra le più degustate insieme a Bulldog Strong Ale
, presentata con una nuova etichetta. Forte interesse anche per la consulenza tecnica sulla spillatura e per l’area no alcol, dove sono state distribuite oltre 1.500 lattine di Heineken 0.0.
Il tutto si inserisce in un mercato in trasformazione ma con prospettive di lungo periodo positive
: secondo il Rapporto Assobirra 2024, nell’ultimo decennio i consumi di birra in Italia sono cresciuti di oltre il 20%
e il segmento low e no alcol, pur restando ancora contenuto in termini assoluti, ha registrato nel 2024 un incremento del +13,4% rispetto all’anno precedente
. L’espansione del low e no alcol si conferma quindi tra i trend più rilevanti del settor
e, insieme alla crescente preferenza per le referenze premium — in particolare alla spina — e all’affermazione del beer pairing come nuova modalità di consumo, capace di favorire anche la destagionalizzazione.
Durante la fiera, Beer&Food Attraction è stata il palcoscenico scelto da Partesa per annunciare Partesa PRIMA!
, il nuovo modello operativo e commerciale che rafforza la leadership dell’azienda nella distribuzione italiana e ne eleva il ruolo di punto di raccordo strategico della filiera.
"È stata un’edizione di Beer&Food Attraction entusiasmante,
che ci ha permesso di confrontarci con migliaia di operatori e di condividere un passaggio fondamentale per il nostro futuro, Partesa PRIMA!: non un nuovo logo, ma il nome del nostro nuovo modello operativo e della strategia di sviluppo in cui clienti e persone vengono prima di tutto. Dopo 36 anni di storia, abbiamo scelto di compattarci in un’unica organizzazione commerciale, più snella, dinamica e orientata al mercato
, per rafforzare ulteriormente il nostro ruolo di prima azienda della distribuzione bevande nel fuori casa italiano. Con Partesa PRIMA! abbiamo costruito una forza commerciale integrata e coordinata sul territorio, capace di una visita più efficace, di una presenza più coerente e di un’esecuzione nel punto vendita che elevi lo standard dell’intero mercato. Continuiamo a investire nella sicurezza, in strumenti digitali evoluti come Eazle e nelle soluzioni basate su CRM e AI
, oltre che nello sviluppo delle competenze e degli strumenti a supporto delle nostre persone. Lo scopo ultimo è garantire un maggior livello di coesione e di collaborazione lungo la filiera, per creare valore nel mercato facendo leva sul nostro ruolo di leader della distribuzione per una connessione più attiva e strategica tra fornitori, partner e clienti", afferma Andrea Grimandi, Amministratore Delegato di Partesa.