Partesa: 2.500 visitatori e novità a Beer&Food Attraction 2026

(Teleborsa) - Si è chiusa conla, conProtagonista assoluta la, contra le più degustate insieme a, presentata con una nuova etichetta. Forte interesse anche per la consulenza tecnica sulla spillatura e per l’area no alcol, dove sono state distribuiteIl tutto si inserisce in: secondo il Rapporto Assobirra 2024, nell’ultimo decennio ie il segmento low e no alcol, pur restando ancora contenuto in termini assoluti,. L’espansione del low e no alcol si conferma quindie, insieme alla crescente preferenza per le referenze premium — in particolare alla spina — e all’affermazione del beer pairing come nuova modalità di consumo, capace di favorire anche la destagionalizzazione.Durante la fiera,, il nuovo modello operativo e commerciale che rafforza la leadership dell’azienda nella distribuzione italiana e ne eleva il ruolo di punto di raccordo strategico della filiera."È statache ci ha permesso di confrontarci con migliaia di operatori e di condividere un passaggio fondamentale per il nostro futuro, Partesa PRIMA!: non un nuovo logo, ma il nome del nostro nuovo modello operativo e della strategia di sviluppo in cui clienti e persone vengono prima di tutto., per rafforzare ulteriormente il nostro ruolo di prima azienda della distribuzione bevande nel fuori casa italiano. Con Partesa PRIMA! abbiamo costruito una forza commerciale integrata e coordinata sul territorio, capace di una visita più efficace, di una presenza più coerente e di un’esecuzione nel punto vendita che elevi lo standard dell’intero mercato., oltre che nello sviluppo delle competenze e degli strumenti a supporto delle nostre persone. Lo scopo ultimo è garantire un maggior livello di coesione e di collaborazione lungo la filiera, per creare valore nel mercato facendo leva sul nostro ruolo di leader della distribuzione per una connessione più attiva e strategica tra fornitori, partner e clienti", afferma