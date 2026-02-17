Eventi e scadenze del 17 febbraio 2026

Martedì 17/02/2026

(Teleborsa) -- La 15ª edizione dell'IHM di Italgrob, avrà luogo nel più ampio contesto di Beer&Food Attraction di IEG, nel quartiere fieristico di Rimini, con un'edizione ricca di attività convegnistiche ed occasioni di incontro fra gli Stakeholder più influenti nel settore della distribuzione HoReCa e Out Of Home, oltre ai manager delle più importanti industrie food&beverage italiane- Fiera di Rimini - 11ª edizione della manifestazione di Italian Exhibition Group per tutto il settore dell'industria Bar&Beverage. Riunisce la più completa offerta nazionale e internazionale di birre, bevande, food e tendenze per l'Out of Home, con oltre 600 brand e con la novità di Mixology Attraction, area dedicata alla beverage & bar industry. Unico evento in Europa dedicato all'Eating Out Experience- Bruxelles - Riunione ECOFIN. Partecipano il ministro Giancarlo Giorgetti e il Vicepresidente della Banca centrale europea, Luis de Guindos- All'evento parteciperanno tra gli altri il Card. Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede, Tiziano Onesti, Presidente Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e Paolo Bonassi, Chief Social Impact Officer di Intesa Sanpaolo10:00 -- Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Presentazione del rapporto che analizza l'eco-innovazione italiana attraverso lo studio dei brevetti green, promosso da Fondazione Symbola e Unioncamere con l'Istituto Guglielmo Tagliacarne e DINTEC – Consorzio per l'innovazione tecnologica. Intervengono Ermete Realacci (presidente Fondazione Symbola), Giuseppe Tripoli (Segretario generale Unioncamere), (Antonio Romeo (dirigente Area Innovazione e Digitale Unioncamere, Registro Imprese) e il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso10:15 -- Piazza Sant'Onofrio, Roma (Sede Gianicolo) - All'evento parteciperanno tra gli altri il Card. Pietro Parolin (Segretario di Stato della Santa Sede), Tiziano Onesti (Presidente Ospedale Pediatrico Bambino Gesù) e Paolo Bonassi (Chief Social Impact Officer di Intesa Sanpaolo). La ristrutturazione è sostenuta da Intesa Sanpaolo12:00 -- Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza stampa di presentazione del nuovo Portale di servizio dedicato alle famiglie e alla genitorialità alla quale presenzieranno il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, e il Presidente dell'INPS, Gabriele Fava14:00 -- Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l’audizione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso14:00 -- Casa Italia, Triennale di Milano - Evento organizzato da Confindustria per un confronto sulle principali dinamiche economiche, sociali e territoriali connesse ai grandi eventi sportivi. Interverranno, tra gli altri, Luciano Buonfiglio (Presidente CONI), Fausto Bianchi (Vice Presidente di Confindustria) e Beniamino Quintieri (Presidente Istituto per il Credito Sportivo e Culturale)15:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema16:15 -- Roma, Palazzo Borromeo, Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede - Ricorrenza della firma dei Patti Lateranensi e dell'Accordo di Revisione del Concordato alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni17:15 -- Roma, Palazzo Borromeo - Colloqui bilaterali del Presidente Mattarella con la Santa Sede in occasione della ricorrenza della firma dei Patti Lateranensi e dell'Accordo di Revisione del Concordato20:25 -- La Commissione Politiche UE della Camera svolge l'audizione del prefetto Bruno Frattasi, direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/1232 per quanto riguarda la proroga del suo periodo di applicazione- Borsa di Seoul chiusa per festività- Borse di Shanghai e Shenzhen chiuse per festività- Borsa di Hong Kong chiusa per festività- CDA: Approvazione progetto di bilancio 2025, Convocazione Assemblea- Risultati di periodo- CDA: Approvazione dei risultati consolidati preliminari per il 2025