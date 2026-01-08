Milano 7-gen
45.559 0,00%
Nasdaq 7-gen
25.654 +0,06%
Dow Jones 7-gen
48.996 -0,94%
Londra 7-gen
10.048 0,00%
Francoforte 7-gen
25.122 0,00%

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 7/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 gennaio

Andamento piatto per il Nasdaq Composite, che propone sul finale un +0,16%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 23.700,5, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 23.351,8. L'equilibrata forza rialzista del Nasdaq Composite è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 24.049,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
