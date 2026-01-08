Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 7/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 gennaio
Andamento piatto per il Nasdaq Composite, che propone sul finale un +0,16%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 23.700,5, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 23.351,8. L'equilibrata forza rialzista del Nasdaq Composite è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 24.049,1.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)