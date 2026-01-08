Milano 10:15
BCE, aspettative di inflazione dei consumatori invariate a novembre. Più negativi su economia
(Teleborsa) - La percezione mediana dell'inflazione da parte dei consumatori dell'eurozona nei 12 mesi precedenti è rimasta invariata a novembre 2025, rispetto al mese precedente, così come le aspettative di inflazione mediane per i 12 mesi successivi, per i prossimi tre anni e per i prossimi cinque anni. È quanto emerge dal Consumer Expectations Survey della BCE, secondo cui le aspettative di crescita della spesa sono diminuite, le aspettative di crescita economica sono diventate più negative, mentre il tasso di disoccupazione previsto è diminuito.

Inflazione

A novembre, il tasso mediano di inflazione percepita nei 12 mesi precedenti è rimasto invariato al 3,1% per il decimo mese consecutivo. Anche le aspettative mediane di inflazione nei 12 mesi successivi sono rimaste invariate rispetto a ottobre, al 2,8%. Anche le aspettative di inflazione a tre anni sono rimaste invariate al 2,5%, così come le aspettative di inflazione a cinque anni al 2,2%. Anche l'incertezza sulle aspettative di inflazione per i successivi 12 mesi è rimasta invariata a novembre.

Reddito e consumi

Le aspettative di crescita del reddito nominale dei consumatori nei successivi 12 mesi sono rimaste invariate all'1,2% a novembre. La crescita percepita della spesa nominale nei 12 mesi precedenti è aumentata al 5,0%, dal 4,9% di ottobre. La crescita della spesa nominale prevista per i prossimi 12 mesi è scesa al 3,4%, dal 3,5% di ottobre, con gli intervistati nei tre quintili di reddito più bassi che hanno mostrato aspettative di crescita della spesa leggermente superiori rispetto a quelli nei due quintili più alti.

Crescita e mercato del lavoro

Le aspettative di crescita economica per i prossimi 12 mesi sono diventate più negative, scendendo al -1,3% a novembre dal -1,1% di ottobre. Le aspettative per il tasso di disoccupazione a 12 mesi sono scese al 10,9% a novembre, dall'11,0% di ottobre. Come nei mesi precedenti, le famiglie a basso reddito prevedevano il tasso di disoccupazione più alto nei prossimi 12 mesi (13,4%), mentre le famiglie a reddito più alto prevedevano il tasso più basso (9,4%). I consumatori hanno continuato ad aspettarsi che il tasso di disoccupazione futuro sarà solo leggermente superiore al tasso di disoccupazione percepito attuale (10,4%), suggerendo prospettive di mercato del lavoro sostanzialmente stabili.

Abitazioni e accesso al credito

I consumatori si aspettavano che il prezzo della loro casa aumentasse del 3,4% nei prossimi 12 mesi, in calo rispetto a ottobre (3,5%). Le aspettative di crescita dei prezzi delle case sono rimaste sostanzialmente allineate tra le diverse categorie di reddito, attestandosi rispettivamente al 3,5% e al 3,2% per il quintile di reddito più basso e più alto. Le aspettative sui tassi di interesse sui mutui nei prossimi 12 mesi sono scese al 4,6% a novembre, dal 4,7% di ottobre. Come nei mesi precedenti, le famiglie a basso reddito si aspettavano i tassi di interesse sui mutui più elevati nei prossimi 12 mesi (5,3%), mentre le famiglie a reddito più elevato si aspettavano i tassi più bassi (4,1%). La percentuale netta di famiglie che segnalavano un inasprimento (rispetto a quelle che segnalavano un allentamento) dell'accesso al credito nei 12 mesi precedenti è diminuita rispetto a ottobre, mentre la percentuale netta di famiglie che prevedevano condizioni di credito più restrittive nei prossimi 12 mesi è rimasta invariata.
