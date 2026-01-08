BCE, aspettative di inflazione dei consumatori invariate a novembre. Più negativi su economia

(Teleborsa) - La percezione mediana dell'inflazione da parte deinei 12 mesi precedenti è rimasta invariata a2025, rispetto al mese precedente, così come le aspettative di inflazione mediane per i 12 mesi successivi, per i prossimi tre anni e per i prossimi cinque anni. È quanto emerge dal, secondo cui le aspettative di crescita della spesa sono diminuite, le aspettative di crescita economica sono diventate più negative, mentre il tasso di disoccupazione previsto è diminuito.A novembre, il tasso mediano di inflazione percepita nei 12 mesi precedenti è rimasto invariato al 3,1% per il decimo mese consecutivo. Anche le aspettative mediane di inflazione nei 12 mesi successivi sono rimaste invariate rispetto a ottobre, al 2,8%. Anche le aspettative di inflazione a tre anni sono rimaste invariate al 2,5%, così come le aspettative di inflazione a cinque anni al 2,2%. Anche l'incertezza sulle aspettative di inflazione per i successivi 12 mesi è rimasta invariata a novembre.Le aspettative di crescita del reddito nominale dei consumatori nei successivi 12 mesi sono rimaste invariate all'1,2% a novembre. La crescita percepita della spesa nominale nei 12 mesi precedenti è aumentata al 5,0%, dal 4,9% di ottobre. La crescita della spesa nominale prevista per i prossimi 12 mesi è scesa al 3,4%, dal 3,5% di ottobre, con gli intervistati nei tre quintili di reddito più bassi che hanno mostrato aspettative di crescita della spesa leggermente superiori rispetto a quelli nei due quintili più alti.Le aspettative di crescita economica per i prossimi 12 mesi sono diventate più negative, scendendo al -1,3% a novembre dal -1,1% di ottobre. Le aspettative per il tasso di disoccupazione a 12 mesi sono scese al 10,9% a novembre, dall'11,0% di ottobre. Come nei mesi precedenti, le famiglie a basso reddito prevedevano il tasso di disoccupazione più alto nei prossimi 12 mesi (13,4%), mentre le famiglie a reddito più alto prevedevano il tasso più basso (9,4%). I consumatori hanno continuato ad aspettarsi che il tasso di disoccupazione futuro sarà solo leggermente superiore al tasso di disoccupazione percepito attuale (10,4%), suggerendo prospettive di mercato del lavoro sostanzialmente stabili.I consumatori si aspettavano che il prezzo della loro casa aumentasse del 3,4% nei prossimi 12 mesi, in calo rispetto a ottobre (3,5%). Le aspettative di crescita dei prezzi delle case sono rimaste sostanzialmente allineate tra le diverse categorie di reddito, attestandosi rispettivamente al 3,5% e al 3,2% per il quintile di reddito più basso e più alto. Le aspettative sui tassi di interesse sui mutui nei prossimi 12 mesi sono scese al 4,6% a novembre, dal 4,7% di ottobre. Come nei mesi precedenti, le famiglie a basso reddito si aspettavano i tassi di interesse sui mutui più elevati nei prossimi 12 mesi (5,3%), mentre le famiglie a reddito più elevato si aspettavano i tassi più bassi (4,1%). La percentuale netta di famiglie che segnalavano un inasprimento (rispetto a quelle che segnalavano un allentamento) dell'accesso al credito nei 12 mesi precedenti è diminuita rispetto a ottobre, mentre la percentuale netta di famiglie che prevedevano condizioni di credito più restrittive nei prossimi 12 mesi è rimasta invariata.