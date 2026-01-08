Cube Labs: nuovo brevetto europeo per la controllata Orpha Biotech

Cube Labs

(Teleborsa) -- venture builder italiano nel settore delle tecnologie sanitarie quotato su Euronext Growth Milan, Segmento Professionale – annuncia che l'Ufficio europeo dei brevetti (EPO) ha accolto la domanda di brevetto da parte della società controllata Orpha Biotech, partecipata al 51% dalla Società, al 44% dal trust Cube Labs di cui la stessa Cube Labs è unica beneficiaria ed al restante 5% dall’INBB, relativa all’invenzione dal titolo “Inibitori dell’interazione dei recettori uPAR/FPRs”.Il brevetto, che è stato pubblicato sul Bollettino Europeo dei Brevetti in data odierna con numero EP4125833, tutela una nuova classe di composti innovativi in grado di inibire l’interazione tra il recettore dell’urochinasi (uPAR) e i recettori dei peptidi formilati (FPRs), un meccanismo molecolare coinvolto in numerosi processi patologici di natura infiammatoria, fibrotica e autoimmune.L’invenzione, spiega una nota, si inserisce nel settore della ricerca farmacologica avanzata e apre a nuove potenziali applicazioni terapeutiche in ambiti caratterizzati da elevato bisogno clinico non soddisfatto, tra cui, a titolo esemplificativo, la sclerosi sistemica, le fibrosi polmonari, la sarcoidosi, le vasculiti, le malattie infiammatorie croniche intestinali e altre patologie sistemiche a base infiammatoria e fibrotica.Il brevetto europeo, depositato in data 23 marzo 2021 con numero 21718958.8, sarà tutelato come Brevetto Unitario nei Paesi aderenti al sistema (ovvero Italia, Francia, Germania, Portogallo, Austria, Danimarca, Svezia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Bulgaria, Slovenia, Malta, Olanda, Romania, Belgio, Lussemburgo) e, in aggiunta, convalidato nel Regno Unito e Svizzera, in linea con la strategia di protezione scelta da Orpha Biotech., ha così commentato: "L’accoglimento del brevetto europeo rappresenta une conferma il valore della piattaforma scientifica su cui si fonda la Società. L’invenzione è orientata allo sviluppo di nuove opzioni terapeutiche per malattie orfane e patologie quali la sclerosi sistemica, ambiti caratterizzati da un elevato bisogno clinico non ancora soddisfatto e da limitate alternative di trattamento indirizzate alla gestione dei sintomi. Cube Labs continua così a valorizzare iniziative ad alto contenuto scientifico che affrontano bisogni clinici profondi, con l’".