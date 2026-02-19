BioNTech fa causa a Moderna per violazione di brevetto sui vaccini Covid

BioNTech

Moderna

Pfizer

(Teleborsa) -, società biofarmaceutica tedesca, ha, azienda statunitense di biotecnologie, in un, affermando che il vaccino Covid-19di Modernarelativo al vaccino concorrente Comirnaty di BioNTech e. mNexspike è un vaccino di nuova generazione di Moderna approvato dalla Food and Drug Administration statunitense nel 2025.BioNTech sostiene che "Modernae senza licenza della tecnologia vaccinale semplificata e basata su domini di BioNTech contro il COVID-19" e che "Moderna ha registrato vendite per 1,168 miliardi di dollari dei suoi vaccini contro il COVID-19 fino al terzo trimestre del 2025, con mNexspike che dovrebbe rappresentare il 55% dei vaccini contro il COVID-19 venduti da Moderna nella stagione 2025-2026".La società tedesca puntualizza, nel documento depositato in tribunale, di aver intentato la causa per ottenere un risarcimento per la continua violazione da parte di Moderna della tecnologia vaccinale semplificata e basata su domini brevettata da BioNTech contro il COVID-19. Tale risarcimento ", in modo da poter continuare a scoprire vaccini all'avanguardia per combattere le malattie infettive e salvare vite umane a livello globale", si legge.