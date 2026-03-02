Brevetti in forte crescita (+18,2%). Urso: "Italia accelera su innovazione”

(Teleborsa) -per il secondo anno consecutivoper invenzione industriale mostrando addirittura una accelerazione rispetto all'anno prima. È quanto emerge dal Report attività brevettuali redatto dalla Direzione Generale per la Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) del, che certificapervenute, pari a unrispetto al 2024, anno che aveva già registrato un aumento del 7,4%., come testimoniano anche dai dati sulla crescita delle domande di brevetto industriale”, ha dichiarato il ministro, aggiungendo che il trend delle domande "è il, dei centri di ricerca e delle università, che continuano a trasformare le idee in valore e a creare prodotti unici, riconosciuti e apprezzati in tutto il mondo, rafforzando la competitività del Paese".le domande di– relativi a miglioramenti tecnico-funzionali apportati a oggetti già esistenti – che salgono da 1.830 nel 2024 aIl Report 2025 inoltre evidenzia non solo la forte spinta innovativa del sistema produttivo, ma anche ildi brevetto, segnando unrispetto al 2024. Dati che confermano l’efficacia delle politiche di potenziamento degli Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT) promosse dall'UIBM e della riforma dell’art.65 del Codice di Proprietà Industriale che ha abolito il cosiddetto, centralizzando la titolarità delle invenzioni in capo agli atenei e agli enti di ricerca.Nel complesso, inell’ultimo anno sono stati, di cui 6.769 brevetti per invenzione industriale e 1.582 per modello di utilità. A questi si aggiungonodepositate secondo il Patent Cooperation Treaty eper medicinali e fitosanitari.