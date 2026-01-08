Francoforte: balza in avanti Fraport

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gestore dell'aeroporto di Francoforte
, che tratta in utile dell'1,90% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fraport
più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo di Fraport
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 75,68 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 73,88. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 77,48.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)