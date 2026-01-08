Francoforte: giornata depressa per BMW

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di auto di Monaco
, che presenta una flessione del 2,66% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di BMW
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della casa d'auto bavarese
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, BMW
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 92,17 Euro. Primo supporto a 89,75. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 88,91.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)