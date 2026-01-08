Milano 13:58
Francoforte: giornata depressa per BMW

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di auto di Monaco, che presenta una flessione del 2,66% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di BMW, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della casa d'auto bavarese. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, BMW evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 92,17 Euro. Primo supporto a 89,75. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 88,91.

