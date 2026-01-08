Francoforte: giornata depressa per BMW

produttore di auto di Monaco

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il, che presenta una flessione del 2,66% sui valori precedenti.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della. Tuttavia, se analizzato nel breve termine,evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 92,17 Euro. Primo supporto a 89,75. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 88,91.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)