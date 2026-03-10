Milano
13:36
44.914
+2,02%
Nasdaq
9-mar
24.967
0,00%
Dow Jones
9-mar
47.741
0,00%
Londra
13:36
10.385
+1,32%
Francoforte
13:36
23.855
+1,91%
Martedì 10 Marzo 2026, ore 13.52
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: allunga il passo Infineon
Francoforte: allunga il passo Infineon
Migliori e peggiori
,
In breve
10 marzo 2026 - 09.50
Grande giornata per la
compagnia hi-tech tedesca
, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,33%.
Titoli e Indici
Infineon Technologies
+5,33%
Guide
Come fare trading sull’oro: differenze tra futures, ETF e fondi auriferi
Quando si fa trading sull’oro tramite strumenti finanziari non si comprano lingotti, ma ci si espone al prezzo dell’oro. Questo prezzo è influenzato soprattutto da cinque fattori.
leggi tutto