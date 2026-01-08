Madrid: si concentrano le vendite su Acciona Energia

produttore di energia rinnovabile spagnolo

(Teleborsa) - Rosso per il, che sta segnando un calo del 2,53%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 23,63 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 22,81. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 24,45.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)