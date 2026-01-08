Madrid: si concentrano le vendite su Acciona Energia

(Teleborsa) - Rosso per il produttore di energia rinnovabile spagnolo
, che sta segnando un calo del 2,53%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Acciona Energia
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di breve periodo di Acciona Energia
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 23,63 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 22,81. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 24,45.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)