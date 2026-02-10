Milano 11:54
46.782 -0,09%
Nasdaq 9-feb
25.268 0,00%
Dow Jones 9-feb
50.136 +0,04%
Londra 11:54
10.359 -0,26%
Francoforte 11:54
25.015 0,00%

Londra: positiva la giornata per Associated British Foods

Migliori e peggiori
Londra: positiva la giornata per Associated British Foods
(Teleborsa) - Seduta positiva per il distributore di prodotti alimentari e da forno, che avanza bene dell'1,82%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Associated British Foods più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La situazione di medio periodo di Associated British Foods resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 19,66 sterline. Supporto visto a quota 19,32. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 20.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```