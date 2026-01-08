Pesante sul mercato di Piazza Affari Ferragamo

maison del lusso

Salvatore Ferragamo

FTSE Italia Mid Cap

casa di moda italiana

(Teleborsa) - Si muove in perdita la, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,99% sui valori precedenti.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo status tecnico di breve periodo dellamette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 8,188 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 7,788. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 8,588.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)