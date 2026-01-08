Pesante sul mercato di Piazza Affari Ferragamo

(Teleborsa) - Si muove in perdita la maison del lusso
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,99% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Salvatore Ferragamo
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di breve periodo della casa di moda italiana
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 8,188 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 7,788. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 8,588.
