Milano 11:42
45.071 +1,35%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 11:42
10.528 +0,42%
Francoforte 11:42
24.140 +1,47%

Piazza Affari: giornata depressa per Safilo

Composto ribasso per il produttore di occhiali da sole e da vista, in flessione del 2,14% sui valori precedenti.
