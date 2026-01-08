Milano 17:35
45.672 +0,25%
Nasdaq 18:21
25.503 -0,59%
Dow Jones 18:21
49.324 +0,67%
Londra 17:35
10.045 -0,04%
Francoforte 17:35
25.127 +0,02%

Piazza Affari: cresce senza grande impeto il comparto sanitario italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: cresce senza grande impeto il comparto sanitario italiano
Lieve aumento per l'indice delle aziende sanitarie, che si porta a 191.006,2 punti.
Condividi
```