Milano 12:04
45.553 +0,48%
Nasdaq 4-mar
25.094 0,00%
Dow Jones 4-mar
48.739 +0,49%
Londra 12:04
10.595 +0,26%
Francoforte 12:04
24.292 +0,36%

Piazza Affari: violenta contrazione per il comparto sanitario italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: violenta contrazione per il comparto sanitario italiano
Profondo rosso per l'indice delle aziende sanitarie, che retrocede a 178.922,73 punti, in netto calo del 2,75%.
Condividi
```