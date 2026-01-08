Piazza Affari: Leonardo, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica
, che tratta in rialzo del 3,91%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che Leonardo
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +21,24%, rispetto a +1,62% del principale indice della Borsa di Milano
).
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 60,28 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 58,82. L'equilibrata forza rialzista del contractor italiano nel settore Difesa
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 61,74.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)