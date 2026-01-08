Milano 14:09
45.429 -0,29%
Nasdaq 7-gen
25.654 0,00%
Dow Jones 7-gen
48.996 -0,94%
Londra 14:09
10.014 -0,34%
Francoforte 14:09
25.034 -0,35%

Piazza Affari: Leonardo, quotazioni alle stelle

Migliori e peggiori, Industria
Piazza Affari: Leonardo, quotazioni alle stelle
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, che tratta in rialzo del 3,91%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Leonardo mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +21,24%, rispetto a +1,62% del principale indice della Borsa di Milano).


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 60,28 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 58,82. L'equilibrata forza rialzista del contractor italiano nel settore Difesa è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 61,74.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```