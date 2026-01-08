Usa fuori dal trattato sul clima, Trump rompe con la cooperazione globale

(Teleborsa) -ha deciso di, la, creata nel 1992 e che conta come membri praticamente tutti i Paesi del mondo. La scelta segna un, soprattutto considerando il peso degli Stati Uniti come seconda nazione al mondo per emissioni di gas serra.Oltre all’uscita dalla Convenzione quadro dell’Onu sui cambiamenti climatici,il comitato scientifico delle Nazioni Unite che valuta le basi scientifiche del cambiamento climatico. Il ritiro rientra in, che ha previsto l’uscita da ben 66 organizzazioni internazionali.A motivare politicamente la scelta è stato il, che ha dichiarato: "Come mostra la lista, quello che era iniziato come unsi è trasformato in una vasta architettura globale, spesso dominata da un'ideologia progressista e distaccata dagli interessi nazionali".La. Ilha espresso: "La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (Unfccc) sostiene l'azione globale per il clima. La decisione".Nonostante la scelta di Washington, l’Unione europea ribadisce il proprio impegno sul fronte ambientale.a impegnarci nella cooperazione internazionale e perseguire il nostro programma di azione per il clima, competitività e indipendenza".