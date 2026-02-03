Trump sigla accordo commerciale con l'India: dazi tagliati al 18%

(Teleborsa) - Il presidente americano Donald Trump
recupera terreno e annuncia la sigla di un vantaggioso accordo commerciale con l'India
, Paese che solo qualche mese fa era nel mirino di Washington, che aveva imposto dazi fino al 25% per non aver fatto sforzi sufficienti a ridurre gli squilibri commerciali nei confronti degli USA. A convincere il tycoon sarà stato anche lo storico accordo commerciale siglato dall'Unione Europea
la scorsa settimana.
Trump ha dunque abbassato le tariffe sulle importazioni di beni e servizi dall'India dal 25% al 18%, in cambio della rinuncia
del Paese asiatico a rifornirsi di petrolio dalla Russia
. L'India si è anche impegnata a portare a zero le tariffe doganali e le barriere non tariffarie
nei confronti degli Stati Uniti ed a comprare molte più merci Made in USA
pe run valore di oltre 500 miliardi
di dollari nei settori dell'energia, tecnologia, prodotti agricoli, carbone e molti altri prodotti statunitensi.
"È stato un onore parlare stamattina con il Primo Ministro indiano Modi. È uno dei miei più grandi amici e un leader potente e rispettato del suo Paese. Abbiamo parlato di molti argomenti, tra cui il commercio e la fine della guerra con Russia e Ucraina
. Ha accettato di smettere di acquistare petrolio russo
e di acquistarne molto di più dagli Stati Uniti e, potenzialmente, dal Venezuela"
, ha annunciato Trump sul suo social Truth, spiegando che questo accordo "contribuirà a porre fine alla guerra in Ucraina".
"Il nostro straordinario rapporto con l'India sarà ancora più forte in futuro
. Il Primo Ministro Modi e io siamo due persone che agiscono, , cosa che non si può dire della maggior parte dei leader", ha concluso Trump.
Anche Nuova Delhi ha commentato positivamente l'accordo con gli Stati Uniti. Il Presidente indiano Narendra Modi
ha esordito con un "sentito ringraziamento al Presidente Trump a nome di 1,4 miliardi di indiani". "Quando due grandi economie e le più grandi democrazie del mondo collaborano, ne traggono beneficio i nostri cittadini e si aprono immense opportunità di cooperazione reciprocamente vantaggiosa
" ha sottolineato il Presidente indiano, aggiungendo che la "leadership del Presidente Trump è vitale per la pace, la stabilità e la prosperità globali. L'India sostiene pienamente i suoi sforzi per la pace".