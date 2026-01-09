Milano 13:30
Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF dell'8/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 gennaio

Sostanziale invarianza per il cambio Euro / CHF, che archivia la seduta con un -0,01%.

La situazione di medio periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 0,9324. Supporto visto a quota 0,9291. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 0,9357.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
