Automotive, Urso convoca tavolo al Mimit il 30 gennaio

(Teleborsa) - Ilha convocato per venerdì 30 gennaio, alle ore 10, a Palazzo Piacentini, ilLa riunione – fa sapere il Mimit in una nota – "avrà la finalità di condividere con le parti il ruolo attivo dell'Italia nel processo didi esaminare la recente proposta di modifica della Commissione Ue, con particolare focus su flotte aziendali e veicoli pesanti, e di approfondire le misure di politica industriale per i prossimi anni".Al tavolo sono stati invitati a partecipare le Regioni coinvolte nella produzione di veicoli, le imprese, i rappresentanti delle associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali.