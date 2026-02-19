AI Impact Summit 2026: accordo strategico Italia, India e Kenya per progetti AI in Africa

(Teleborsa) - Raggiunto a Nuova Delhi un accordo di collaborazione strategica trilaterale tra Italia, India e Kenya
per sviluppare in Africa, nell’ambito dell’AI Hub for Sustainable Development promosso dal Mimit con l’UNDP
e in coerenza con il Piano Mattei
, la diffusione delle infrastrutture per l’intelligenza artificial
e. L’intesa, nel quadro del Piano d’Azione Strategico India–Italia 2025-2029
, è stata formalizzata a margine dell’AI Impact Summit dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso
– presente al vertice globale in rappresentanza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni
– insieme al ministro indiano dell’Elettronica e delle Tecnologie dell’Informazione, Ashwini Vaishnaw,
e al ministro dell’Informazione, Comunicazioni ed Economia Digitale del Kenya, William Kabogo Gitau.
"Con questo accordo consolidiamo la collaborazione tra Italia, India e Kenya per sviluppare l’intelligenza artificiale nel continente africano, in linea con gli obiettivi del nostro Piano Mattei", ha dichiarato il ministro Urso
. "L’India – grande partner dell’Italia e interlocutore cruciale per le nostre imprese nello sviluppo dell’IA e dell’innovazione – potrà svolgere un ruolo centrale al fianco dell’AI Hub promosso dal Mimit durante la Presidenza italiana del G7: insieme trasformiamo la cooperazione in progetti concreti al servizio dello sviluppo sostenibile in Africa", ha aggiunto il ministro.
L’intesa punta a costruire percorsi strutturati di adozione dell’intelligenza artificiale, avviando dal 2026 quindici casi d’uso prioritari ad alto impatto e contribuendo all’obiettivo di creare cento percorsi di diffusione dell’AI nei Paesi del Sud Globale
. Accanto all’AI Hub del Mimit sono coinvolte la EkStep Foundation / People+AI per l’India e la Direzione per l’Economia Digitale e le Tecnologie Emergenti del Governo del Kenya. La collaborazione rafforzerà infrastrutture abilitanti, modelli operativi e competenze per accompagnare le soluzioni di IA dalla fase pilota alla piena scalabilità.
Particolare attenzione sarà dedicata alla diffusione della voice AI nelle lingue africane
, per ampliare l’accesso ai servizi digitali e ridurre le barriere linguistiche. È inoltre prevista l’istituzione di un gruppo di lavoro trilaterale Italia–India–Kenya per guidare e monitorare i primi 15 casi d’uso, in raccordo con le strategie nazionali.
La Lettera di Intenti, di natura non vincolante, conferma l’impegno comune per una diffusione dell’intelligenza artificiale inclusiva, trasparente e rispettosa della sovranità dei dati
. Con questa firma, l’Italia rafforza il proprio ruolo di ponte tra ecosistemi innovativi e promotrice
di un approccio multilaterale orientato all’impatto concreto sullo sviluppo economico e sociale.