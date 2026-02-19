AI Impact Summit 2026: accordo strategico Italia, India e Kenya per progetti AI in Africa

(Teleborsa) - Raggiunto aper sviluppare in Africa, nell’ambito dell’AI Hub for Sustainable Development promosso dale in coerenza con il, la diffusione dellee. L’intesa, nel quadro del, è stata– presente al vertice globale in rappresentanza del Presidente del Consiglio– insieme al ministro indiano dell’Elettronica e delle Tecnologie dell’Informazione,e al ministro dell’Informazione, Comunicazioni ed Economia Digitale del Kenya,"Con questo accordo consolidiamo la collaborazione tra Italia, India e Kenya per sviluppare l’intelligenza artificiale nel continente africano, in linea con gli obiettivi del nostro Piano Mattei", ha dichiarato il. "L’India – grande partner dell’Italia e interlocutore cruciale per le nostre imprese nello sviluppo dell’IA e dell’innovazione – potrà svolgere un ruolo centrale al fianco dell’AI Hub promosso dal Mimit durante la Presidenza italiana del G7: insieme trasformiamo la cooperazione in progetti concreti al servizio dello sviluppo sostenibile in Africa", ha aggiunto il ministro.L’intesa punta a costruire percorsi strutturati di adozione dell’intelligenza artificiale,. Accanto all’AI Hub del Mimit sono coinvolte la EkStep Foundation / People+AI per l’India e la Direzione per l’Economia Digitale e le Tecnologie Emergenti del Governo del Kenya. La collaborazione rafforzerà infrastrutture abilitanti, modelli operativi e competenze per accompagnare le soluzioni di IA dalla fase pilota alla piena scalabilità.Particolare attenzione sarà, per ampliare l’accesso ai servizi digitali e ridurre le barriere linguistiche. È inoltre prevista l’istituzione di un gruppo di lavoro trilaterale Italia–India–Kenya per guidare e monitorare i primi 15 casi d’uso, in raccordo con le strategie nazionali.La Lettera di Intenti, di natura non vincolante, conferma. Con questa firma, l’Italia rafforza ildi un approccio multilaterale orientato all’impatto concreto sullo sviluppo economico e sociale.