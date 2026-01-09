ContourGlobal accende in Bulgaria un BESS da 500 MWh

(Teleborsa) -nella giornata di ieri, giovedì 8 gennaio, ha celebrato, con una cerimonia dio, l’entrata in esercizio di uno dei più grandi progetti dinella regione di, uno dei principali poli industriali ed energetici dellaAll’evento hanno partecipato, il, e ilinsieme ad autorità locali e rappresentanti del settore elettrico, a conferma della rilevanza strategica del progetto per la transizione energetica della Bulgaria.L’impianto BESS stand-alone da 202 MW sviluppato da ContourGlobal, con una capacità di, è uno dei più grandi progetti di storage in Bulgaria e nell’Europa orientale ed è recentemente entrato in esercizio commerciale. La struttura partecipa attivamente ai mercati elettrici nazionali del giorno prima (MGP) e infragiornaliero (MI), contribuendo all’ottimizzazione del dispacciamento, al miglior bilanciamento tra domanda e offerta di energia elettrica e all’integrazione delle fonti rinnovabili, migliorando al contempo la stabilità e la flessibilità complessiva del sistema.Il progetto "ContourGlobal Maritsa BESS" èRealizzato su un’area di 25.000 m² all’interno del perimetro della centrale termoelettrica a carbone Maritsa East 3 (ME3 TPP), l’impianto sfrutta le infrastrutture di rete esistenti, consentendo una realizzazione rapida e una piena integrazione nel sistema elettrico bulgaro. Le due restanti unità a carbone operative della ME3 TPP continuano a fornire energia nei periodi di picco della domanda, garantendo la sicurezza energetica del Paese."L’entrata in esercizio commerciale del nostro impianto BESS da 202 MW / 500 MWh rappresenta un significativo passo avanti per lo sviluppo dello storage in Bulgaria e conferma la capacità di ContourGlobal di realizzare soluzioni di accumulo su larga scala in diversi mercati e contesti tecnologici. Abbiamo costruito una presenza rilevante nel settore dello storage a batterie, e questo progetto in Bulgaria costituisce un contributo chiave al nostro portafoglio di 3 GWh di BESS già in esercizio", ha commentato"Il successo della messa in esercizio in tempi record, guidata dai team locali e supportata dal personale riqualificato della centrale a carbone, rafforza ulteriormente il nostro posizionamento come operatore di riferimento nello storage energetico. La Bulgaria ha avuto un ruolo centrale in questo risultato e intendiamo continuare a crescere nel Paese insieme ai partner locali, investendo ulteriormente nelle rinnovabili e nei sistemi di accumulo"."La messa in esercizio di questo impianto segna un passaggio decisivo nella trasformazione energetica della Bulgaria", ha dichiarato il Ministro dell’Energia Zhecho Stankov, sottolineando come progetti di questo tipo dimostrino la capacità di combinare innovazione e infrastrutture industriali esistenti per rafforzare la stabilità della rete, aumentare la flessibilità e accelerare l’integrazione delle fonti rinnovabili. "Combinando tecnologie di accumulo avanzate con una localizzazione strategica in una delle principali regioni energetiche del Paese, la Bulgaria invia un chiaro segnale di leadership nella transizione energetica nel Sud-Est Europa", ha aggiunto ilL’impianto BESS è dotato di caratteristiche tecniche avanzate che gli consentono di. È equipaggiato con le più recenti tecnologie di accumulo, tra cui 110 skid di batterie forniti da BYD e 28 unità combinate di Power Conversion System (PCS) e trasformatori, che convertono la corrente continua (DC) delle batterie in corrente alternata (AC) per l’immissione in rete. Si tratta del più grande progetto di BYD nell’Europa orientale ad oggi.Il nuovo impianto di accumulo si distingue inoltre per un’eccezionale rapidità di esecuzione:. Questo risultato testimonia la capacità di ContourGlobal di realizzare infrastrutture energetiche complesse in tempi rapidi, mantenendo elevati standard tecnici, di salute e sicurezza e operativi, grazie anche alla competenza dei team locali di Business Development ed Engineering in Bulgaria e a un modello multi-contrattuale che ha coinvolto oltre 15 appaltatori e fornitori.Facendo leva su queste stesse competenze, la società sta già sviluppando unnell’ambito della Fase II di una strategia più ampia volta a valorizzare l’area dell’ex asset termoelettrico come hub integrato per le energie rinnovabili. Questo approccio consentirà a ContourGlobal di sfruttare ulteriormente il potenziale strategico del polo energetico di Stara Zagora,sviluppando ulteriori progetti ibridi, inclusa la generazione fotovoltaica abbinata a sistemi di accumulo, e rafforzando il proprio impegno di lungo periodo in Bulgaria.