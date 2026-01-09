Corte Suprema USA tiene Trump in stand-by: nessuna decisione su dazi

(Teleborsa) -oggi sulla legalità dei, lasciando i mercati nell'incertezza per una decisione destinata ad avere unsulla politica commerciale statunitense e sulla situazione fiscale degli Stati Uniti. Si era ipotizzato che la decisione sarebbe stata annunciata oggi, ma la Corte Suprema ha pubblicato un solo parere non legato ai dazi.La decisione sulla legalità dei dazi, che a questo punto dovràprossimo, sarà orientata adall'International Emergency Economic Powers Act () per imporre i dazi o se, in caso contrario, gli Stati Uniti dovrannoche hanno già pagato i dazi.In realtà lapotrebbe anche collocarsi. La Corte potrebbe infattiai sensi dell'IEEPA e quindi di richiedere un rimborso limitato. Ma la Casa Bianca potrebbe avere a disposizione altri strumenti per giustificare i dazi che non richiedono i poteri di emergenza previsti dalla legge.A tal proposito, ilha dichiarato ieri di aspettarsi una sentenza di tipo misto. "Ciò che non è in dubbio è la nostra capacità di continuare a riscuotere dazi più o meno allo stesso livello, in termini di entrate complessive", ha dichiarato Bessent, spiegando "quello che viene messo in dubbio - ed è un vero peccato per il popolo americano - è la flessibilità del Presidente di utilizzare i dazi sia per la sicurezza nazionale, sia per ottenere un'influenza negoziale".Frattanto, il direttore del National Economic Council,, che è anche fra i papabili alla successione alla Presidenze della Federal Reserve, ha assicurato "ci aspettiamo di vincere, ma se così non fosse abbiamo altri strumenti che ci portano allo stesso risultato".che permetterebbe di ripristinare i dazi "quasi immediatamente" in caso di sentenza sfavorevole. Tra lefigurano i poteri concessi dalla Section 301, più lenti da attivare, e la Section 122 del Trade Act, che consente al Presidente di imporre dazi in autonomia, ma con limiti di durata e intensità.