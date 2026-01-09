Corte Suprema USA tiene Trump in stand-by: nessuna decisione su dazi

(Teleborsa) - La Corte Suprema non si è pronunciata
oggi sulla legalità dei dazi imposti dal presidente Donald Trump
, lasciando i mercati nell'incertezza per una decisione destinata ad avere un impatto di vasta portata
sulla politica commerciale statunitense e sulla situazione fiscale degli Stati Uniti. Si era ipotizzato che la decisione sarebbe stata annunciata oggi, ma la Corte Suprema ha pubblicato un solo parere non legato ai dazi.
La decisione sulla legalità dei dazi, che a questo punto dovrà attendere almeno sino a mercoledì
prossimo, sarà orientata ad accertare se la Casa Bianca possa far leva sui poteri di emergenza attribuiti d
all'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA
) per imporre i dazi o se, in caso contrario, gli Stati Uniti dovranno rimborsare gli importatori
che hanno già pagato i dazi.
In realtà la decisione finale
potrebbe anche collocarsi in una via di mezzo
. La Corte potrebbe infatti concedere "poteri limitati"
ai sensi dell'IEEPA e quindi di richiedere un rimborso limitato. Ma la Casa Bianca potrebbe avere a disposizione altri strumenti per giustificare i dazi che non richiedono i poteri di emergenza previsti dalla legge.
A tal proposito, il Segretario al Tesoro Scott Bessent
ha dichiarato ieri di aspettarsi una sentenza di tipo misto. "Ciò che non è in dubbio è la nostra capacità di continuare a riscuotere dazi più o meno allo stesso livello, in termini di entrate complessive", ha dichiarato Bessent, spiegando "quello che viene messo in dubbio - ed è un vero peccato per il popolo americano - è la flessibilità del Presidente di utilizzare i dazi sia per la sicurezza nazionale, sia per ottenere un'influenza negoziale".
Frattanto, il direttore del National Economic Council, Kevin Hassett
, che è anche fra i papabili alla successione alla Presidenze della Federal Reserve, ha assicurato "ci aspettiamo di vincere, ma se così non fosse abbiamo altri strumenti che ci portano allo stesso risultato". Esisterebbe già un Piano B,
che permetterebbe di ripristinare i dazi "quasi immediatamente" in caso di sentenza sfavorevole. Tra le opzioni allo studio
figurano i poteri concessi dalla Section 301, più lenti da attivare, e la Section 122 del Trade Act, che consente al Presidente di imporre dazi in autonomia, ma con limiti di durata e intensità.