Asia nervosa su incertezze dazi. Tokyo e Cina chiuse per festività

(Teleborsa) - Le Borse asiatiche si confermano nervose e prudenti
, in scia alle incertezze legate ai nuovi dazi annunciati dal Presidente americano Donald Trump
, dopo la bocciatura dei precedenti accordi da parte della Corte suprema USA.
La chiusura per festività
della Borsa di Tokyo
e delle Borse cinesi
hanno ridotto notevolmente gli scambi sui mercati asiatici.
In forte rialzo Hong Kong
(+2,62%) sul rally del settore tecnologico e del comparto auto. Positiva anche la piazza di Seul
(+0,55%), sostenuta dai produttori di chip, in particolare Samsung e SK Hynix.
In frazionale progresso Mumbai
(+0,42%); in lieve ribasso Sydney
(-0,56%).
Appiattita la performance dell'euro contro la valuta nipponica
, che tratta con un modesto -0,13%. Moderatamente al rialzo la prestazione dell'euro nei confronti della divisa cinese
, che scambia con una variazione percentuale dello 0,28%. Composto rialzo per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che si muove con un guadagno dello 0,32%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
è pari 2,11%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
scambia 1,79%.