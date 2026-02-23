Milano 9:44
46.603 +0,28%
Nasdaq 20-feb
25.013 0,00%
Dow Jones 20-feb
49.626 +0,47%
Londra 9:44
10.661 -0,24%
25.110 -0,60%

Asia nervosa su incertezze dazi. Tokyo e Cina chiuse per festività

Commento, Finanza
Asia nervosa su incertezze dazi. Tokyo e Cina chiuse per festività
(Teleborsa) - Le Borse asiatiche si confermano nervose e prudenti, in scia alle incertezze legate ai nuovi dazi annunciati dal Presidente americano Donald Trump, dopo la bocciatura dei precedenti accordi da parte della Corte suprema USA.

La chiusura per festività della Borsa di Tokyo e delle Borse cinesi hanno ridotto notevolmente gli scambi sui mercati asiatici.

In forte rialzo Hong Kong (+2,62%) sul rally del settore tecnologico e del comparto auto. Positiva anche la piazza di Seul (+0,55%), sostenuta dai produttori di chip, in particolare Samsung e SK Hynix.

In frazionale progresso Mumbai (+0,42%); in lieve ribasso Sydney (-0,56%).

Appiattita la performance dell'euro contro la valuta nipponica, che tratta con un modesto -0,13%. Moderatamente al rialzo la prestazione dell'euro nei confronti della divisa cinese, che scambia con una variazione percentuale dello 0,28%. Composto rialzo per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che si muove con un guadagno dello 0,32%.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese è pari 2,11%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 1,79%.

Condividi
```