Milano 11:06
46.587 -0,24%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 11:06
10.671 -0,13%
Francoforte 11:06
24.964 -0,11%

MTU Aero Engines scivola in fondo al mercato di Francoforte

MTU Aero Engines scivola in fondo al mercato di Francoforte
Scende sul mercato il produttore di motori aeronautici, che soffre con un calo del 4,65%.
