Home Page
/
Notizie
/ Melrose Industries scivola in fondo al mercato di Londra
Melrose Industries scivola in fondo al mercato di Londra
Migliori e peggiori
,
In breve
27 febbraio 2026 - 09.50
Ribasso per la
società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere
, che passa di mano in perdita del 12,47%.
Titoli e Indici
Melrose Industries
-12,66%
