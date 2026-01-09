Milano 13:41
45.693 +0,05%
Nasdaq 8-gen
25.507 -0,57%
Dow Jones 8-gen
49.266 +0,55%
Londra 13:41
10.099 +0,54%
Francoforte 13:41
25.233 +0,42%

Londra: spinge in avanti Glencore

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per l'azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi, che tratta in rialzo del 7,75%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Glencore rispetto all'indice di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Glencore, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 4,534 sterline. Primo supporto visto a 4,373. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 4,295.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
