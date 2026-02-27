Madrid: pioggia di acquisti su MERLIN Properties SOCIMI

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,81%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, si nota che MERLIN Properties SOCIMI
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,33%, rispetto a +2,74% dell'indice azionario della Borsa di Madrid
).
La tendenza di breve di MERLIN Properties SOCIMI
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 15,39 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 14,61. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 16,17.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)