Madrid: pioggia di acquisti su MERLIN Properties SOCIMI
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,81%.

Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che MERLIN Properties SOCIMI mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,33%, rispetto a +2,74% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).


La tendenza di breve di MERLIN Properties SOCIMI è in rafforzamento con area di resistenza vista a 15,39 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 14,61. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 16,17.

