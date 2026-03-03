Madrid: scambi negativi per MERLIN Properties SOCIMI

società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare

(Teleborsa) - Sottotono la, che passa di mano con un calo del 3,39%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento dell'. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 14,37 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 14,16. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 14,58.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)