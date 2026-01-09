Milano 17:35
New York: nuovo spunto rialzista per Home Depot

(Teleborsa) - Avanza il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa, che guadagna bene, con una variazione del 2,70%.

Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che Home Depot mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,31%, rispetto a +3,05% dell'indice americano).


Lo status tecnico di Home Depot è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 372,3 USD, mentre il primo supporto è stimato a 363,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 380,9.

