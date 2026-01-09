New York: nuovo spunto rialzista per Home Depot

(Teleborsa) - Avanza il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa
, che guadagna bene, con una variazione del 2,70%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, si nota che Home Depot
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,31%, rispetto a +3,05% dell'indice americano
).
Lo status tecnico di Home Depot
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 372,3 USD, mentre il primo supporto è stimato a 363,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 380,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)