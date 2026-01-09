Milano 15:28
USA, permessi edilizi settembre -0,2%, apertura cantieri -4,6%

USA, permessi edilizi settembre -0,2%, apertura cantieri -4,6%
(Teleborsa) - Mostra segni di debolezza il mercato edilizio USA a settembre 2025. Secondo il Dipartimento del Commercio statunitense i nuovi cantieri avviati sono scesi del 4,6% a 1,306 milioni di unità, a fronte del calo dell'8,5% registrato ad agosto. Le attese degli analisti avevano previsto un numero di cantieri di 1,330 milioni.

I permessi edilizi rilasciati dalle autorità competenti hanno registrato nello stesso periodo un decremento mensile dello 0,2% a 1,415 milioni di unità, dopo il -2,3% registrato il mese precedente. Le attese degli analisti erano per un aumento dei permessi a 1,350 milioni.
