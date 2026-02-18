Milano 15:22
Permessi edilizi USA in dicembre

USA, Permessi edilizi in dicembre pari a 1,45 Mln unità, in aumento rispetto al precedente 1,39 Mln unità (la previsione era 1,4 Mln unità).
