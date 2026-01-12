Milano 11:46
Analisi Tecnica: EUR/CHF dell'11/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 gennaio

Sostanzialmente invariata la seduta per il cambio Euro / CHF, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Lo scenario di medio periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 0,9321. Supporto a 0,9312. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 0,933.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
