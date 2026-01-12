Analisi Tecnica: EUR/USD dell'11/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 gennaio
Giornata fiacca per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,06%.
Lo scenario di breve periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense evidenzia un declino dei corsi verso area 1,1614 con prima area di resistenza vista a 1,1661. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 1,1599.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)