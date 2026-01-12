Milano 11:46
45.631 -0,19%
Nasdaq 9-gen
25.766 0,00%
Dow Jones 9-gen
49.504 +0,48%
Londra 11:46
10.120 -0,05%
Francoforte 11:46
25.320 +0,23%

Analisi Tecnica: EUR/USD dell'11/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 gennaio

Giornata fiacca per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,06%.

Lo scenario di breve periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense evidenzia un declino dei corsi verso area 1,1614 con prima area di resistenza vista a 1,1661. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 1,1599.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
