Eni collocherà una nuova emissione obbligazionaria subordinata ibrida perpetua

Eni

(Teleborsa) -intende collocare oggi 12 gennaio, compatibilmente con le condizioni di mercato, una, denominata in euro, a tasso fisso e destinata ad investitori istituzionali (il “Prestito Obbligazionario Ibrido”) nell'ambito del proprio programma di Euro Medium Term Note.L’emissione avviene in esecuzione di quanto deliberato l’11 dicembre 2025 dal Consiglio di Amministrazione di Eni ed è volta a mantenere unadi Eni.Come specificato nei relativi termini e condizioni, Eni ha lail Prestito Obbligazionario Ibrido in qualsiasi momento nei 3 mesi precedenti la relativa prima reset date e, successivamente, ad ogni data di pagamento degli interessi; la prima reset date si prevede sia a 6,25 anni dall’emissione (19 aprile 2032).Il Prestito Obbligazionario Ibrido sarà quotato sul mercato regolamentato die dellaL'azienda prevede inoltre che le agenzie di rating assegnino alle obbligazioni uned un “equity content” del 50%.Per l’emissione del Prestito Obbligazionario Ibrido, Eni si avvale di uncomposto da Banca Akros, BBVA, BofA Securities, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, IMI - Intesa Sanpaolo, ING, Mediobanca, Mizuho, MUFG, Natixis, SociétéGénérale e UniCredit che agiranno come joint lead managers.