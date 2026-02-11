Eni ottiene nuova licenza di esplorazione offshore in Libia in partnership con QatarEnergy

Eni

(Teleborsa) -si èO1 nell'ambito della gara competitiva internazionale per l'assegnazione di blocchi esplorativi lanciata dalla National Oil Corporation (NOC) dellanel 2025. La concessione è stata affidata a un consorzio guidato da Eni in partnership con QatarEnergy, segnando un passo avanti nel rafforzamento della posizione di Eni nel settore upstream nel Paese.Il blocco, che si estende su un', è situato nell'estensione offshore della prolifica provincia petrolifera e del gas della Sirte. Presenta rilevanti potenzialità esplorative, con ampie porzioni ancora senza copertura sismica 3D che potrebbero ospitare ulteriori accumuli di idrocarburi. Il blocco presenta inoltre diverse evidenze di idrocarburi, tra cui scoperte di petrolio e gas non ancora sviluppate.In base ai termini dell'accordo, Eni sarà operatore della concessione, con il consorzio che deterrà il 100% della partecipazione nelle fasi di esplorazione e sviluppo. I partner prevedono di realizzare acquisizioni sismiche 2D e 3D e attività di perforazione durante il primo periodo esplorativo di cinque anni. La, alla presenza dei rappresentanti della NOC e dei partner del consorzio.Eni è presente in Libia dal 1959 ed è attualmente il, con una produzione equity di idrocarburi pari a circa 162 mila barili di petrolio equivalente al giorno nel 2025.