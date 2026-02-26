Milano 10:27
47.173 +0,01%
Nasdaq 25-feb
25.329 0,00%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 10:27
10.815 +0,08%
Francoforte 10:27
25.140 -0,14%

Decreto PNRR, Anief vuole più coinvolgimento dei sindacati nelle decisioni per attuazione del piano

"Sappiamo che è in fase di conversione il decreto PNRR, pubblicato recentemente in Gazzetta Ufficiale. Che cosa prevede? Introduce numerose novità per la scuola, in particolare per gli istituti coinvolti nel dimensionamento che hanno già completato questo percorso. Per tali scuole saranno previste nuove posizioni di esonero e semiesonero per i docenti, oltre ad incarichi aggiuntivi per il personale ATA, amministrativo e ausiliario, ossia i collaboratori scolastici". Lo ha dichiarato Daniela Rosano, segretario generale Anief.

"Il problema è che le risorse destinate a questi nuovi posti verranno sottratte a fondi già stanziati, come il fondo di istituto o quelli per la formazione dei docenti. Chiediamo invece che si tratti di risorse nuove, individuate appositamente per questi incarichi aggiuntivi, che saranno certamente necessari. Riteniamo inoltre che questo decreto confermi quanto sia complesso gestire le scuole a seguito del ridimensionamento delle autonomie scolastiche; tuttavia, la soluzione non può consistere nel recuperare fondi già assegnati ai docenti o alle scuole per destinarli ora all’attuazione del dimensionamento", conclude Rosano.
