Decreto PNRR, Anief vuole più coinvolgimento dei sindacati nelle decisioni per attuazione del piano

"Sappiamo che è in fase di conversione il decreto PNRR
, pubblicato recentemente in Gazzetta Ufficiale. Che cosa prevede? Introduce numerose novità per la scuola
, in particolare per gli istituti coinvolti nel dimensionamento che hanno già completato questo percorso. Per tali scuole saranno previste nuove posizioni di esonero e semiesonero per i docenti
, oltre ad incarichi aggiuntivi per il personale ATA, amministrativo e ausiliario, ossia i collaboratori scolastici". Lo ha dichiarato Daniela Rosano, segretario generale Anief.
"Il problema è che le risorse destinate a questi nuovi posti verranno sottratte a fondi già stanziati, come il fondo di istituto o quelli per la formazione dei docenti. Chiediamo invece che si tratti di risorse nuove, individuate appositamente per questi incarichi aggiuntivi
, che saranno certamente necessari. Riteniamo inoltre che questo decreto confermi quanto sia complesso gestire le scuole a seguito del ridimensionamento delle autonomie scolastiche
; tuttavia, la soluzione non può consistere nel recuperare fondi già assegnati ai docenti o alle scuole per destinarli ora all’attuazione del dimensionamento", conclude Rosano.
"