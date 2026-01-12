Fed, ultimi tre presidenti denunciano attacco "senza precedenti" di Trump a Powell

(Teleborsa) - Gli ultimi tre presidenti della Federal Reserve
degli Stati Uniti hanno sottoscritto un documento, insieme a un'altra decina tra economisti, ex presidenti del Council of Economic Advisers ed ex segretari del Tesoro - sia sotto amministrazioni democratiche che repubblicane -, per condannare l'indagine penale nei confronti dell'attuale presidente della Fed Jerome Powell
.
"L'indipendenza della Federal Reserve e la percezione di tale indipendenza da parte dell'opinione pubblica sono fondamentali
per la performance economica, incluso il raggiungimento degli obiettivi che il Congresso ha fissato per la Federal Reserve: prezzi stabili, massima occupazione e tassi di interesse moderati a lungo termine", si legge nel documento firmato da Ben Bernanke
(due mandati come presidente del Board of Governors della Fed, nonché presidente del Council of Economic Advisers sotto il presidente George W. Bush), Alan Greenspan
(cinque mandati come presidente del Board of Governors della Fed, nominato per la prima volta dal presidente Ronald Reagan e poi riconfermato dai presidenti George H.W. Bush, Bill Clinton e George W. Bush) e Janet Yellen
(il 78° Segretario del Tesoro sotto la presidenza di Joe Biden, Presidente e Vicepresidente del Board of Governors della Fed, Presidente del Council of Economic Advisers sotto la presidenza di Bill Clinton).
"La presunta inchiesta penale
sul presidente della Federal Reserve Jay Powell è un tentativo senza precedenti di utilizzare attacchi giudiziari per minare tale indipendenza - viene sottolineato - È così che viene attuata la politica monetaria nei mercati emergenti con istituzioni deboli
, con conseguenze altamente negative sull'inflazione e sul funzionamento delle loro economie in generale. Non ha posto negli Stati Uniti, il cui punto di forza maggiore è lo stato di diritto, che è alla base del nostro successo economico".
Gli altri firmatari
sono: Jared Bernstein (Presidente del Council of Economic Advisers sotto la presidenza di Joe Biden), Jason Furman (Presidente del Council of Economic Advisers sotto la presidenza di Barack Obama), Timothy F. Geithner (Segretario del Tesoro sotto la presidenza di Barack Obama, nonché Presidente della Federal Reserve Bank di New York), Glenn Hubbard (Presidente del Council of Economic Advisers sotto la presidenza di George W. Bush), Jacob J. Lew (Segretario del Tesoro sotto il Presidente Barack Obama), N. Gregory Mankiw (Presidente del Council of Economic Advisers sotto il Presidente George W. Bush), Henry M. Paulson (Segretario del Tesoro sotto il Presidente George W. Bush), Kenneth Rogoff (ex capo economista del Fondo Monetario Internazionale), Christina Romer (Presidente del Council of Economic Advisers sotto il Presidente Barack Obama), Robert E. Rubin (Segretario del Tesoro sotto il Presidente Bill Clinton).
Powell ha confermato domenica di essere stato informato dall'ufficio del Procuratore degli Stati Uniti a Washington DC di essere oggetto di un'indagine sulle dichiarazioni rilasciate al Congresso lo scorso giugno. Nella sua testimonianza a Capitol Hill, Powell ha risposto alle domande relative all'imponente progetto di ristrutturazione della sede centrale della banca centrale nella capitale. Nella dichiarazione rilasciata domenica, Powell ha affermato che le accuse sono un pretesto per rimuoverlo dall'incarico
.